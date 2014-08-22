Здравствуйте! Требуется разработать лаконичный дизайн для сайта-визитки. ТЗ во вложении Срок - 4 дня. Стоимость указана в у.е. = 30 р.
Дизайн LandingPage
Необходимо нарисовать красивую страницу LandingPage.
Уровень дизайна и пример приблизительно вот такой должна быть LandinPage http://landingpage.bz/
На этом ресурсе сайт "Организация свадебных мероприятий"
То есть необходимо похожий дизайн.
Разделы, текст-все предоставлю.
Сроки на вторник.
Оплата на карту Банка в гривне.
Просьба оставлять заявки только те, кто реально смогут сделать такую страницу качественно и в срок. Адекватность в стоимости приветствуется.
Заявки фрилансеров
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