Дизайн LandingPage

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок253 просмотра

Необходимо нарисовать красивую страницу LandingPage.

Уровень дизайна и пример приблизительно вот такой должна быть LandinPage http://landingpage.bz/

На этом ресурсе сайт "Организация свадебных мероприятий"

То есть необходимо похожий дизайн.

Разделы, текст-все предоставлю.

Сроки на вторник.

Оплата на карту Банка в гривне.

Просьба оставлять заявки только те, кто реально смогут сделать такую страницу качественно и в срок. Адекватность в стоимости приветствуется.

11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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