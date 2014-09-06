Лэндинг пэйдж

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок255 просмотров

Надо сделать посадочную страницу. Тематика - усиление сотовой связи.

11 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$150
5 дней
Отличная работа, коммуникация, соотношение цена/качество - буду обращаться еще уверен. 10/10
Огромное спасибо Артему за интересный проект! С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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