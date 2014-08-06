omp88

Поддубный omp88

 
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Всегда открыт для конструктивного диалога.

Верстка Landing Pages и сайтов Визиток

на HTML5 и CSS3 с добавлением JavaScrip и PHP модулей.

Макетная адаптацыя под планшеты и смартфоны.

Кросбраузерность. Валидность кода.

Качество работы и выполнение сроков гарантирую;

Постоянно на связи;

Работаю без предоплаты. Оплата по факту выполнения;

После оплаты услуг Вы сразу же получаете свой заказ незамедлительно;

Постоянная поддержка при необходимости внесения правок в макет, после сдачи работы (При внесении багфиксов и мелких правок - Бесплатно!).

Контакты:

Skype: oleg.piddubny

Телефон: +380 (97) 859-77-78; +380 (63) 440-28-12 (Viber/Whatsapp)

E-mail: [email protected]

Всегда открыт для конструктивного диалога.

PHPHTMLВерстка лендинга
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
sergey_f
Сергей 
27 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка одностраничного Landing Page
Супер! Верстка Landing Page была готова к утру следующего дня после заказа! Скорость порадовала, качество тоже. Были некоторые нюансы, которые правились в течении 10 минут Олегом. Так же порадовала цена. По моему желанию Олег добавил JQ анимацию на сайт, выглядит эффектно и красиво. Буду еще обращаться. Спасибо за работу!
Было очень приятно работать. Хорошо поставленные задачи и адекватные требования к выполнению - рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
shtukar
Руслан 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сверстать простенький лендинг
Ответственный исполнитель, сделал все быстро и качественно. В дальнейшем по верстке буду обращаться только к нему. Очень благодарен)
Очень хороший заказчик! Предоставил отличный макет псд, с которым было легко работать. Оплату получил сразу после завершения работы. Рекомендую!
Ответный отзыв