Супер! Верстка Landing Page была готова к утру следующего дня после заказа! Скорость порадовала, качество тоже. Были некоторые нюансы, которые правились в течении 10 минут Олегом. Так же порадовала цена. По моему желанию Олег добавил JQ анимацию на сайт, выглядит эффектно и красиво. Буду еще обращаться. Спасибо за работу!