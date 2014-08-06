Всегда открыт для конструктивного диалога.
Верстка Landing Pages и сайтов Визиток
на HTML5 и CSS3 с добавлением JavaScrip и PHP модулей.
Макетная адаптацыя под планшеты и смартфоны.
Кросбраузерность. Валидность кода.
Качество работы и выполнение сроков гарантирую;
Постоянно на связи;
Работаю без предоплаты. Оплата по факту выполнения;
После оплаты услуг Вы сразу же получаете свой заказ незамедлительно;
Постоянная поддержка при необходимости внесения правок в макет, после сдачи работы (При внесении багфиксов и мелких правок - Бесплатно!).
Контакты:
Skype: oleg.piddubny
Телефон: +380 (97) 859-77-78; +380 (63) 440-28-12 (Viber/Whatsapp)
E-mail: [email protected]
Всегда открыт для конструктивного диалога.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Супер! Верстка Landing Page была готова к утру следующего дня после заказа! Скорость порадовала, качество тоже. Были некоторые нюансы, которые правились в течении 10 минут Олегом. Так же порадовала цена. По моему желанию Олег добавил JQ анимацию на сайт, выглядит эффектно и красиво. Буду еще обращаться. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Хорошо поставленные задачи и адекватные требования к выполнению - рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
$20
10 баллов
9 лет назад
Ответственный исполнитель, сделал все быстро и качественно. В дальнейшем по верстке буду обращаться только к нему. Очень благодарен)
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Предоставил отличный макет псд, с которым было легко работать. Оплату получил сразу после завершения работы. Рекомендую!