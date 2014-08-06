Сверстать простенький лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен49 заявок480 просмотров

Нужно сверстать простельний лендинг по псд макету. Прикрепляю джпег изображения сайта.

От исполнителя жду цену и сроки.

11 лет назад
shtukar
Руслан 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

omp88
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Ответственный исполнитель, сделал все быстро и качественно. В дальнейшем по верстке буду обращаться только к нему. Очень благодарен)
Очень хороший заказчик! Предоставил отличный макет псд, с которым было легко работать. Оплату получил сразу после завершения работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

omp88
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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