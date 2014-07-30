Верстка страницы html из psd

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок327 просмотров

Нужно сверстать 1 в html страницу с резиновым макетом. Почему так недорого? Это надо не для использования напрямую,а скорее для обучения, чтобы перед глазами был подходящий пример.

HTML
11 лет назад
be1l
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

iusfof
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Оказал очень большую помощь в кротчайшие сроки
Опыт сотрудничества понравился. В будущем с удовольствием буду сотрудничать еще.
stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Рекомендую
Отличный заказчик, всё прошло гладко.. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

iusfof
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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