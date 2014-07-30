Нужно заверстать дизайн Lp. (Шаблон для программы WYSIWYG Web Builder). LP для агентства недвижимости.
Верстка страницы html из psd
Нужно сверстать 1 в html страницу с резиновым макетом. Почему так недорого? Это надо не для использования напрямую,а скорее для обучения, чтобы перед глазами был подходящий пример.
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