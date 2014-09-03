Верстка и настройка темы для MaxyStore + настройка движка (при необходимости установка нужных модулей) 2 этапа(оплата 50/50): - верстка статичная - интеграция в движок + настройка. Верстка ...
Сверстать и установить на CMS
Сверстать и установить на админку сайт, на подобии lfl.ru. Только будет несколько футбольных федераций разных стран.
Так как подобные сайты стоят на joomla, наверное эта платформа будет предпочтительнее, но не принципиальна. Главное - чтобы работа была выполнена корректно, кроссбраузерно, валидно и быстро - до 31го июля.
Сейчас можно начать, а ближе к вечеру скину остальные страницы.
Прошу сразу указывать цену за работу, спасибо!
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