Сверстать и установить на CMS

Сверстать и установить на админку сайт, на подобии lfl.ru. Только будет несколько футбольных федераций разных стран.

Так как подобные сайты стоят на joomla, наверное эта платформа будет предпочтительнее, но не принципиальна. Главное - чтобы работа была выполнена корректно, кроссбраузерно, валидно и быстро - до 31го июля.

Сейчас можно начать, а ближе к вечеру скину остальные страницы.

Прошу сразу указывать цену за работу, спасибо!