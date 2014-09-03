Сверстать и установить на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок258 просмотров

Сверстать и установить на админку сайт, на подобии lfl.ru. Только будет несколько футбольных федераций разных стран.

Так как подобные сайты стоят на joomla, наверное эта платформа будет предпочтительнее, но не принципиальна. Главное - чтобы работа была выполнена корректно, кроссбраузерно, валидно и быстро - до 31го июля.

Сейчас можно начать, а ближе к вечеру скину остальные страницы.

Прошу сразу указывать цену за работу, спасибо!

Joomla
11 лет назад
int4501199
Артемий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nirvanamix
Иван 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$200
5 дней
Всё было великолепно! Даже когда ужали сроки, Иван выручил, вошел в положение и сделал быстрее
Отличный заказчик! Всегда на связи, 100% оплата. Рекомендую!!

Заявки фрилансеров

nirvanamix
Иван 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад