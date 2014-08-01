Поднять тег h1 в коде

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок296 просмотров

Есть сайт на Joomal 2.5 + JoomShopping. Надо поднять тег H1 в самый вверх в исходном коде.

11 лет назад
weblancer1986
Дима 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Юра все сделал на высшем уровне. Рекомендую.
Был рад работать! Четкое тз, несколько заданий сделали с Дмитрием после этого проекта. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад