Нужно PSD макет сверстать и натянуть на Wordpress. Страница с новостями , просто текстовая, и фото альбом... Оплата PayPal.
Верстка для Битрикс с применением AJAX
Здравствуйте. Нужна верстка интернет магазина, наподобии mebel-mr.ru
Главная
(слайдер, AJAX меню)
Категория
АJAX подгрузка товаров (как на mebel-mr.ru)
Товар
Ничего сложно (слайдер для товаров когда увеличиваешь)
Личный кабинет.
Отложенные товары. Скомплектовать (на базе модуля тех поддержка) Корзина (без цен и прочего, просто добавляем товары и запрос цены).
Модуль поиска реализован с помощью модуля купленного в маркетплейс.
Нужно сразу все установить на битрикс. Редакция бизнес. От Вас сроки и цены. Предпочтение "подешевле". =)
Заявки фрилансеров
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