Верстка для Битрикс с применением AJAX

Здравствуйте. Нужна верстка интернет магазина, наподобии mebel-mr.ru

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АJAX подгрузка товаров (как на mebel-mr.ru)

Товар

Ничего сложно (слайдер для товаров когда увеличиваешь)

Личный кабинет.

Отложенные товары. Скомплектовать (на базе модуля тех поддержка) Корзина (без цен и прочего, просто добавляем товары и запрос цены).

Модуль поиска реализован с помощью модуля купленного в маркетплейс.

Нужно сразу все установить на битрикс. Редакция бизнес. От Вас сроки и цены. Предпочтение "подешевле". =)