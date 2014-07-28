Верстка и настройка темы для MaxyStore + настройка движка (при необходимости установка нужных модулей) 2 этапа(оплата 50/50): - верстка статичная - интеграция в движок + настройка. Верстка ...
Поправить запись шаблона на Wordpress
Всем привет!
Требуется выполнение следующей поправки в коде шаблона Wordpress!
Конечно если на самом cms это вообще возможно!!!
Есть блог!
Обратите внимание, сейчас записи на блоге выглядят так (см. ScreenShot01 в прикреплении)
Хочу что бы было так (см. ScreenShot02 в прикреплении)
Объясняю детали:
1) Картинка в самом вверху записи(поста)!
2) Картинка уже не имеет отступов по краям (на первом скрине виден отступ слева справа)
3) Заголовок четко под картинкой, а справа от него кол. комментариев
4) На 2м скрине нету строчки "Posted: 23rd Июль 2014 by Евгений Гришин in Что-то новое"
Хочу чтобы было просто "Дата: 23 июля 2014"
5) Далее следует текст записи
Само собой, я имею ввиду данные исправления должны быть во всех записях и тех которые будут постится в будущем соответственно! Я прекрасно понимаю что вся проблема в том, чтобы поменять картинку с заголовком местами. Может это возможно добавлением какого-то кода в окно редактирования к записи. В общем вот такая вот задача!
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