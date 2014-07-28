Поправить запись шаблона на Wordpress

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Завершен6 заявок174 просмотра

Всем привет!

Требуется выполнение следующей поправки в коде шаблона Wordpress!

Конечно если на самом cms это вообще возможно!!!

Есть блог!

Planworld.ru

Обратите внимание, сейчас записи на блоге выглядят так (см. ScreenShot01 в прикреплении)

Хочу что бы было так (см. ScreenShot02 в прикреплении)

Объясняю детали:

1) Картинка в самом вверху записи(поста)!

2) Картинка уже не имеет отступов по краям (на первом скрине виден отступ слева справа)

3) Заголовок четко под картинкой, а справа от него кол. комментариев

4) На 2м скрине нету строчки "Posted: 23rd Июль 2014 by Евгений Гришин in Что-то новое"

Хочу чтобы было просто "Дата: 23 июля 2014"

5) Далее следует текст записи

Само собой, я имею ввиду данные исправления должны быть во всех записях и тех которые будут постится в будущем соответственно! Я прекрасно понимаю что вся проблема в том, чтобы поменять картинку с заголовком местами. Может это возможно добавлением какого-то кода в окно редактирования к записи. В общем вот такая вот задача!

В заявках просьба указать цену

WordPress
11 лет назад
Greegshiny
Грэг 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$10
1 день
Не ну просто супер исполнитель! Быстро, четко, красиво! Прям как я хотел! Спасибо огромное Владимир!
Приятно работать с хорошими людьми. Один раз поставил задачу, оплатил работу. Я доволен. Буду рад помочь в будущем.

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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