Верстка и настройка темы для MaxyStore + настройка движка (при необходимости установка нужных модулей) 2 этапа(оплата 50/50): - верстка статичная - интеграция в движок + настройка. Верстка ...
Сверстать сайт-визитку
Нужно сверстать сайт-визитку.
Вёрстка кроссбраузерная, кроссплатформенная.
Макет в приложении
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