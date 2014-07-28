Сверстать сайт-визитку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка179 просмотров

Нужно сверстать сайт-визитку.

Вёрстка кроссбраузерная, кроссплатформенная.

Макет в приложении

11 лет назад
studio_ArtLab
Виктор 
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
11 лет назад
$100
1 день
Вовремя, качественно, не дорого. Остался доволен как и в прошлый раз! Рекомендую!
Работаем уже не первый раз, как всегда четкое ТЗ, достойная и моментальная оплата, приятный в общении! Надеюсь, сотрудничать и дальше:) спасибо!

Заявки фрилансеров

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
11 лет назад