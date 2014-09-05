Сверстать и натянуть на WordPress

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Завершен24 заявки230 просмотров

Здравствуйте, нужно сверстать и натянуть PSD макет на WordPress (сделать шаблон). Всего три страницы: Главная, Рубрика и страница статьи. Некоторая разметка на странице статьи делается с помощью плагинов, им нужно будет задать такой стиль отображения.

Обязательно наличие голосовой связи.

В заявке указывайте цену и примерные сроки.

WordPress
11 лет назад
Dlovar
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Очень доволен сотрудничеством с Алексеем.
Сотрудничеством доволен, все круто!

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад