Сверстать и натянуть на WordPress

Здравствуйте, нужно сверстать и натянуть PSD макет на WordPress (сделать шаблон). Всего три страницы: Главная, Рубрика и страница статьи. Некоторая разметка на странице статьи делается с помощью плагинов, им нужно будет задать такой стиль отображения.

Обязательно наличие голосовой связи.

В заявке указывайте цену и примерные сроки.