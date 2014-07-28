Сверстать и установить на админку сайт, на подобии lfl.ru. Только будет несколько футбольных федераций разных стран. Так как подобные сайты стоят на joomla, наверное эта платформа будет предпочтительнее, но не принципиальна. Главное - чтобы ...
Срочно нужен js кодер + css
Надо поправить селекты в лисе clip2net.com/s/iC4QOF
и в ИЕ 8-11 тут clip2net.com/s/iC5o7k
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна верстка на WP такого дизайна - https://www.dropbox.com/s/ygbpl0b7rj6i1n9/chlam.jpg Подробное ТЗ в личку, тем кто заинтересует...Завершен11 лет назад
- $10
Есть сайт на Joomal 2.5 + JoomShopping. Надо поднять тег H1 в самый вверх в исходном коде.Завершен11 лет назад
Здравствуйте, нужно сверстать и натянуть PSD макет на WordPress (сделать шаблон). Всего три страницы: Главная, Рубрика и страница статьи. Некоторая разметка на странице статьи делается с помощью плагинов, им нужно будет задать такой стиль отображения. ...Завершен11 лет назад
- $25
Нужна верстка нескольких простеньких страниц. Таких страниц буде 6-8HTML-верстка20 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Нужно подкорректировать стиль для таблиц прайс-листа, пример как это должно выглядеть (на втором нашем сайте) есть! Кто готов - оставляйте скайп, свяжусь в течение 5 минут! ...Завершен11 лет назад
Всем привет! Требуется выполнение следующей поправки в коде шаблона Wordpress! Конечно если на самом cms это вообще возможно!!! Есть блог! Planworld.ru Обратите внимание, сейчас записи на блоге ...Завершен11 лет назад
Требуется сверстать и натянуть на WP шаблон. -- ТЗ и макет в приложение. -- ТРЕБОВАНИЯ: 1. Кросс IE8, Chrome 10, Opera 10, Firefox 4 и выше. 2. Фиксированная верстка, ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад