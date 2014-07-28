Срочно нужен js кодер + css

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки158 просмотров

Надо поправить селекты в лисе clip2net.com/s/iC4QOF

и в ИЕ 8-11 тут clip2net.com/s/iC5o7k

CSSJavaScript
11 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-2)
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо Большое Косте за отлично выполненную работу!
Прекрасный работодатель, насладился работой.

Заявки фрилансеров

psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-2)
11 лет назад

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