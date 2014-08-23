Вёрстка лендинга

По psd макету. Требуется:

1. цена с адаптивностью и без.

2. анимированное появление блоков, контента. Пример - moy-marshrut.ru

3. лендинг длинный на 5-6 страниц (экранов).

4. внедрение яндекс метрики, яндекс карты.

5. верхнее меню всё время наверху.

6. самое пожалуй сложное это форма подбора недвижимости.. Есть выбор вида, есть выбор района, выбор цены от и до. Далее происходит как-бы подбор анимированный, после выдаётся форма для ввода имени и телефона. На мой майл должна приходит инфа что хочет клиент.

Желательно пару примеров работ + сроки + стоимость.

Ищется исполнитель - без посредников, в перспективе для дальнейшего постоянного сотрудничества.

Вопрос №2 - сколько будет стоить если натянуть на джумлу 3