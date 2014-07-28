Поправить стили на странице

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки137 просмотров

Прошу помочь поправить стили на странице http://fit30.ru/zel/

мне нужно, что адрес внизу страницы на карте при ресайзе страницы так же двигался, а не стоял на месте.

http://fit30.ru/park/old/ - пример старой страницы, где данной проблемы нет.

11 лет назад
westfild
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Помог с версткой. Все сделал быстро и без проблем.
Хороший заказчик! Приятно иметь дело. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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