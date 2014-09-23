Дизайн магазина офисной мебели

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок303 просмотра

Сделать качественный дизайн, полностью соответствующий ТЗ (ТЗ прикрепил)!

11 лет назад
TheCoolCat
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$270
7 дней
Все хорошо! Адекватный парень, всегда на связи, что для меня очень важно. Рекомендую!
Рад был сотрудничеству. Был очень интересный проект.Сергей предоставил чёткое тз. Оплату он также производит в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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