Есть сайт telemega.ru 1. В шапке "Другой город" сделать шрифт тонким. Также сам блок с адресом спустить немного вниз(расстояние между блоком адрес и время работы должно быть такое же как между время работы и ...
Дизайн магазина офисной мебели
Сделать качественный дизайн, полностью соответствующий ТЗ (ТЗ прикрепил)!
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