TheCoolCat

$350
Создать дизайн полностью соответствующий ТЗ (файл прилогаю) в установленный сроки: до 30.09.2014. Бюджет: 260$ - главная и 3 внутренних по 30$. Итого: 350$
Дизайн сайтовнет заявок
Закрыт
9 лет назад
Создать дизайн полностью соответствующий ТЗ (файл прилогаю) в установленный сроки: до 30.09.2014. Бюджет: 260$ - главная и 3 внутренних по 30$. Итого: 350$
Сделать качественный дизайн, полностью соответствующий ТЗ (ТЗ прикрепил)!
Сделать дизайн удовлетворяющий ТЗ.
Выполнить дизайн согласно приложенному ТЗ.