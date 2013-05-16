TheCoolCat

Сергей TheCoolCat

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$270
10 баллов
9 лет назад
Дизайн магазина офисной мебели
Рад был сотрудничеству. Был очень интересный проект.Сергей предоставил чёткое тз. Оплату он также производит в срок. Рекомендую!
Все хорошо! Адекватный парень, всегда на связи, что для меня очень важно. Рекомендую!
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Rubik91
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$420
10 баллов
10 лет назад
Сайт на тематику кухонь
Опять прошло все отлично!
Очередной проект с Робертой прошел прекрасно. Спасибо :)
Ответный отзыв
Rubik91
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта по ремонту квартир
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
Проект был сложный и я очень нервничал, когда выбирал заказчика. Роберта справилась на 110%. Она не просто следует инструкции, а реально вникает и старается сделать шедевр. Шедевр и получился! Теперь будем работать постоянно в конкурентных тематиках, где нужен реальный профессионал, на работник для вида! Спасибо!
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