Дизайн сайта по ремонту квартир

Проект был сложный и я очень нервничал, когда выбирал заказчика. Роберта справилась на 110%. Она не просто следует инструкции, а реально вникает и старается сделать шедевр. Шедевр и получился! Теперь будем работать постоянно в конкурентных тематиках, где нужен реальный профессионал, на работник для вида! Спасибо!