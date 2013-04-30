Дизайн Landing Page.

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Закрыт19 заявок233 просмотра

Добрый вечер уважаемые дизайнеры.

Нужно разработать Landing Page с продажей одного электронного товара из Америки.

Товар достаточно специфический для Российского рынка, по этому нужно будет покопаться.

Хочу видеть работы, а потом обсудим тз! :)

Без опыта работы с лендингами не писать.

12 лет назад
elakhe
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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