Дизайн Landing Page.

Добрый вечер уважаемые дизайнеры.

Нужно разработать Landing Page с продажей одного электронного товара из Америки.

Товар достаточно специфический для Российского рынка, по этому нужно будет покопаться.

Хочу видеть работы, а потом обсудим тз! :)

Без опыта работы с лендингами не писать.