Дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт52 заявки436 просмотров

Компания - продавец оборудования.

Логотип - есть. Список разделов есть.

Нужен веб-дизайн сайта.

ЗЫ: отдельно ищу иллюстратора (кто рисует руками на листочке или пером на компе) на разовые (редкие) работы.

12 лет назад
timda
45 лет
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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