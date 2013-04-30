Организация занимается производством и продажей автокомпонентов. Главная страница сайта должна быть с минимальным набором кнопок и элементов. Необходимые элементы: 1. Логотип, название, телефон горячей линии, официальный сайт (www.trek.ru), значки «Мы ...
Дизайн сайта
Компания - продавец оборудования.
Логотип - есть. Список разделов есть.
Нужен веб-дизайн сайта.
ЗЫ: отдельно ищу иллюстратора (кто рисует руками на листочке или пером на компе) на разовые (редкие) работы.
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