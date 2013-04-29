Дизайн сайта-каталога

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Закрыт45 заявок227 просмотров

Требуется разработка дизайна для сайта обоев.

Всего 5 страниц (главная страница, 3 страницы категорий и страница товара). Цвета светлые.

Главное, чтобы выглядело стильно и красиво. Более подробно в личку.

Срок - 10-14 дней. но главную и страницу категорий нужно сделать в течение 7 дней.

12 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров