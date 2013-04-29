Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь. http://madballz.wix.com/tis1 Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет. Нужно. 1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме ...
Дизайн сайта на тематику "Бурение скважин"
Добрый день, нужен человек который нарисует изыскано дизайн сайта на тематику "Бурение скважин"
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