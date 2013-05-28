Дизайн главной страницы сайта

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок1087 просмотров
#1$140

Организация занимается производством и продажей автокомпонентов.

Главная страница сайта должна быть с минимальным набором кнопок и элементов.

Необходимые элементы:

1. Логотип, название, телефон горячей линии, официальный сайт (www.trek.ru), значки «Мы ВКонтакте», «Мы в Facebook». При создании элементов ориентироваться на имеющийся бренд-бук торговой марки (см. Приложения).

2. Баннер в виде флеша из 4-х фотографий высокого качества с автоматической сменой фото:

2.1 1-ое фото – производство,

2.2 2-ое фото – имиджевое фото изготавливаемой продукции (автозапчасть),

2.3 3-е фото – новый отечественный автомобиль любой марки (без значка),

2.4 4-е фото – иностранный автомобиль любой марки (без значка).

3. Три основные изображения, размещенные под флеш-баннерами с функцией кнопки (иконки):

3.1 О компании (можно изображение в виде логотипа компании),

3.2 Производство (изображение высокотехнологичного производства),

3.3 Продажи (изображение автозапчасти или планеты).

Требования к стилистике дизайна:

- все элементы страницы не должны быть разрознены и должны быть объединены общей концепцией,

- дизайн должен быть современным (модерническим) с уклоном на технические инновации,

- цветовые решения элементов страницы должны содержать элементы бренд-бука компании (рамки, границы, надписи),

- размещение элементов необходимо оптимальное (не сгруппировывать в кучу и не разбрасывать в отдельные углы),

- фотографии на флеш-баннере необходимо обработать графическими программами с устранением дефектов фото, добавлением прочих эффектов.

Запрещен плагиат других сайтов, приветствуется создание собственных графических элементов.

В качестве примеров:

http://www.federalmogul.com

http://www.triscan.com/

http://www.meyle.com

12 лет назад
Trek_
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Победитель конкурса

burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
12 лет назад
#1
Хорошая работа! Быстро и с учётом всех пожеланий
Четко сформулирована задача, оплата вовремя. Спасибо за конкурс, приятно работать.

Заявки фрилансеров

burren
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
12 лет назад
#1

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