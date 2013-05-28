Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь. http://madballz.wix.com/tis1 Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет. Нужно. 1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме ...
Дизайн главной страницы сайта
Организация занимается производством и продажей автокомпонентов.
Главная страница сайта должна быть с минимальным набором кнопок и элементов.
Необходимые элементы:
1. Логотип, название, телефон горячей линии, официальный сайт (www.trek.ru), значки «Мы ВКонтакте», «Мы в Facebook». При создании элементов ориентироваться на имеющийся бренд-бук торговой марки (см. Приложения).
2. Баннер в виде флеша из 4-х фотографий высокого качества с автоматической сменой фото:
2.1 1-ое фото – производство,
2.2 2-ое фото – имиджевое фото изготавливаемой продукции (автозапчасть),
2.3 3-е фото – новый отечественный автомобиль любой марки (без значка),
2.4 4-е фото – иностранный автомобиль любой марки (без значка).
3. Три основные изображения, размещенные под флеш-баннерами с функцией кнопки (иконки):
3.1 О компании (можно изображение в виде логотипа компании),
3.2 Производство (изображение высокотехнологичного производства),
3.3 Продажи (изображение автозапчасти или планеты).
Требования к стилистике дизайна:
- все элементы страницы не должны быть разрознены и должны быть объединены общей концепцией,
- дизайн должен быть современным (модерническим) с уклоном на технические инновации,
- цветовые решения элементов страницы должны содержать элементы бренд-бука компании (рамки, границы, надписи),
- размещение элементов необходимо оптимальное (не сгруппировывать в кучу и не разбрасывать в отдельные углы),
- фотографии на флеш-баннере необходимо обработать графическими программами с устранением дефектов фото, добавлением прочих эффектов.
Запрещен плагиат других сайтов, приветствуется создание собственных графических элементов.
В качестве примеров:
Победитель конкурса
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