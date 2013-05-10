Логотип для сайта (можно без вектора)

Добрый день. Для нового дизайна сайта игровой тематики нужен "логотип" - что-то интересное и хорошо вписывающееся в дизайн, с надписью "Игровой клуб". Вообще даже самое главное надпись и её оформление.

Сам дизайн https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub4.jpg

Варианты которые не подошли:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub1.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub2.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub3.jpg

Бюджет 80$, сроки - как можно быстрее. Оплата wmz без предоплаты.