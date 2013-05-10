Логотип для сайта (можно без вектора)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок455 просмотров

Добрый день. Для нового дизайна сайта игровой тематики нужен "логотип" - что-то интересное и хорошо вписывающееся в дизайн, с надписью "Игровой клуб". Вообще даже самое главное надпись и её оформление.

Сам дизайн https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub4.jpg

Варианты которые не подошли:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub1.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub2.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub3.jpg

Бюджет 80$, сроки - как можно быстрее. Оплата wmz без предоплаты.

12 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nixXxon86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$80
2 дня
Всё сделано в лучшем виде, логотип получился отличный. Хороший уровень исполнения, рекомендую.
Мне понравилось работать с Дмитрием, оплата вовремя. Спс за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nixXxon86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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