Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь. http://madballz.wix.com/tis1 Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет. Нужно. 1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме ...
Логотип для сайта (можно без вектора)
Добрый день. Для нового дизайна сайта игровой тематики нужен "логотип" - что-то интересное и хорошо вписывающееся в дизайн, с надписью "Игровой клуб". Вообще даже самое главное надпись и её оформление.
Сам дизайн https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub4.jpg
Варианты которые не подошли:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15314865/Klub3.jpg
Бюджет 80$, сроки - как можно быстрее. Оплата wmz без предоплаты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! К огромному сожалению попали впросак со сроками сдачи первого эскиза дизайн-макета. До завтра (до обеда) надо предложить эскиз главной страницы. Потом уже (не в авральном режиме) довести все до ума по ...Завершен12 лет назад
- $100
Требуется нарисовать дизайн одностраничного сайта на морскую тематику Компания специализируется на торговле крабом и другими морепродуктами Название mrcrab Структура страницы в приложении Масштаб в файле структуры не ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Требуется дизайн для для сайта-каталога по продаже электротехнических товаров elettrocanali.ru (Joomla 2.5+VM) Можно просто переделать имеющийся шаблон. Сайт уже наполнен, функционирует, нужно подправить внешний вид. Дизайн должен ...Завершен12 лет назад
- $1000
Дизайн нового сайта. Доставка пиццы. Существующий сайт www.pizza.od.ua Надо сделать лучше, удобней, красивее.Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется дизайнер для несложной работы, обязательно имеющий аккаунт на depositphotos.com. Аккаунт нужен для выполнения работы - потребуются картинки из их базы. Сама работа состоит в обработке фотографий для создания требуемого оформления моих одностраничных сайтов. Точные ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
нужен обычный дизайн сайта(инет магазин) , и установка на сайт,сайт на платформе insales.ru он уже заполнен товаром,но с дизайном сам не могу справиться,кто поможет? какова будет стоимость?сайт в личку напишуДизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $350
Нужен красивый и яркий дизайн с логотипом и версткой(кроссбраузерной). Без таблиц. Валидный код и цсс. Тематика Автомобильный портал.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $60
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется перерисовать 1 страницу популярного женского портала и сверстать ее. Задача простая, но в дальнейшем потребуется ежедневно отрисовывать подобные страницы, в данном проекте я надеюсь найти исполнителя на долгий ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача: переделать дизайн этого шаблона: http://preview.wp-templates.ru/?wptheme=Indose? Желающие есть?Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад