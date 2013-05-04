Дизайн или сайт под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок273 просмотра

Здравствуйте!

Требуется дизайн для для сайта-каталога по продаже электротехнических товаров elettrocanali.ru (Joomla 2.5+VM)

Можно просто переделать имеющийся шаблон. Сайт уже наполнен, функционирует, нужно подправить внешний вид.

Дизайн должен быть легкий, на примере fortisflex.ru

Особенно важен раздел "продукция" - в два ряда с большими картинками и крупным шрифтом.

Joomla
12 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$60
3 дня
Спасибо Ивану за отличную работу! Все сделал четко по ТЗ, никаких нареканий, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень толковый заказчик. Дал подробное тз. Оплатил работу сразу. Было очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн одностраничника. Морская тема

    $100

    Требуется нарисовать дизайн одностраничного сайта на морскую тематику Компания специализируется на торговле крабом и другими морепродуктами Название mrcrab Структура страницы в приложении Масштаб в файле структуры не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $1000

    Дизайн нового сайта. Доставка пиццы. Существующий сайт www.pizza.od.ua Надо сделать лучше, удобней, красивее.

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для дизайнера с аккаунтом на depositphotos

    $50

    Требуется дизайнер для несложной работы, обязательно имеющий аккаунт на depositphotos.com. Аккаунт нужен для выполнения работы - потребуются картинки из их базы. Сама работа состоит в обработке фотографий для создания требуемого оформления моих одностраничных сайтов. Точные ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обычный дизайн интернет-магазина и установка

    нужен обычный дизайн сайта(инет магазин) , и установка на сайт,сайт на платформе insales.ru он уже заполнен товаром,но с дизайном сам не могу справиться,кто поможет? какова будет стоимость?сайт в личку напишу

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Одна страница

    $60

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется перерисовать 1 страницу популярного женского портала и сверстать ее. Задача простая, но в дальнейшем потребуется ежедневно отрисовывать подобные страницы, в данном проекте я надеюсь найти исполнителя на долгий ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина по продаже люстр и свет-в

    Необходимо сделать простой и светлый дизайн интернет-магазина люстр и светильников. Каталог товаров разбит по производителям и по категориям (например люстры, бра, торшеры). Примерный список требуемых элементов: - меню ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Главная для сайта стоматологии

    $100

    Нужно отрисовать главную страницу для сайта стоматологии. Нужен светлый, легкий дизайн, основные цвета и логотип предоставлю (логотип есть на фото визитки, нужно будет отрисовать). По бюджету 70$. Сроки 2 дня.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад