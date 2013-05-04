Дизайн или сайт под ключ

Здравствуйте!

Требуется дизайн для для сайта-каталога по продаже электротехнических товаров elettrocanali.ru (Joomla 2.5+VM)

Можно просто переделать имеющийся шаблон. Сайт уже наполнен, функционирует, нужно подправить внешний вид.

Дизайн должен быть легкий, на примере fortisflex.ru

Особенно важен раздел "продукция" - в два ряда с большими картинками и крупным шрифтом.