Дизайн одностраничника. Морская тема

Маргарита сделала очень быстро качественный дизайн. Приятно работать, когда работа выполняется вовремя и, как говорится "то, что нужно". Хочу отметить, что, судя по всему, веб-дизайн - это её основная работа, поэтому всегда на связи! Рекомендую!