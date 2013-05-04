Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь. http://madballz.wix.com/tis1 Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет. Нужно. 1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме ...
Дизайн одностраничника. Морская тема
Требуется нарисовать дизайн одностраничного сайта на морскую тематику
Компания специализируется на торговле крабом и другими морепродуктами
Название mrcrab
Структура страницы в приложении
Масштаб в файле структуры не выдержан! Это только структура!
Нужен логотип на морскую тематику (крабик какой-нибудь или что-то вроде этого)
В разработку дизайна должны быть включены 2-3 корректировки (ревизии)
Оплата 50/50
Выбранный исполнитель
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