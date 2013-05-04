Дизайн одностраничника. Морская тема

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки625 просмотров

Требуется нарисовать дизайн одностраничного сайта на морскую тематику

Компания специализируется на торговле крабом и другими морепродуктами

Название mrcrab

Структура страницы в приложении

Масштаб в файле структуры не выдержан! Это только структура!

Нужен логотип на морскую тематику (крабик какой-нибудь или что-то вроде этого)

В разработку дизайна должны быть включены 2-3 корректировки (ревизии)

Оплата 50/50

12 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$125
6 дней
Маргарита сделала очень быстро качественный дизайн. Приятно работать, когда работа выполняется вовремя и, как говорится "то, что нужно". Хочу отметить, что, судя по всему, веб-дизайн - это её основная работа, поэтому всегда на связи! Рекомендую!
Приятно работать с Сергеем. Чёткое ТЗ, своевременная оплата. И несмотря на большую разницу во времени со связью проблем не возникало. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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