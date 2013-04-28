Дизайнер на подработку

Требуется креативный дизайнер. Средняя стоимость дизайна оценивается в ~100$.

Желательно и верстать уметь, или в коллегах иметь верстальщика, с которым вы не раз уже работали. 90% работы с джумлой.

Желающие, кидаем заявки и ссылки на свои работы.

Спасибо.