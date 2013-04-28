Редизайн блога на Wordpress. Работа для дизайнера

Необходим редизайн блога на Wordpress. Адрес блога - www.maslopodval.ru. Шаблон хочу оставить но нужна дизайнерская доработать в части шрифтов, убрать угловатости, выровнять размеры, добавить виджеты и т.д. В общем надо сделать так, чтобы сайт был логичным и приятным. Бюджет небольшой. С радостью рассмотрю предложения молодых начинающих специалистов.