Редизайн блога на Wordpress. Работа для дизайнера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки180 просмотров

Необходим редизайн блога на Wordpress. Адрес блога - www.maslopodval.ru. Шаблон хочу оставить но нужна дизайнерская доработать в части шрифтов, убрать угловатости, выровнять размеры, добавить виджеты и т.д. В общем надо сделать так, чтобы сайт был логичным и приятным. Бюджет небольшой. С радостью рассмотрю предложения молодых начинающих специалистов.

WordPress
12 лет назад
alexkhar
51 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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