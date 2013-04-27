Дизайн landing page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка138 просмотров

Необходим универсальный шаблон дизайна landing page по рекомендациям и со всеми тригеррами Бизнес Молодости.

Необходима качественная прорисовка всех элементов.

Кто не знает о БМ - просьба не беспокоить.

Начните свое сообщение со слов:"Здравствуйте, Никита!", если вы полностью прочитали данное предложение.

12 лет назад
Rja
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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