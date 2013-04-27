Дизайн landing page

Необходим универсальный шаблон дизайна landing page по рекомендациям и со всеми тригеррами Бизнес Молодости.

Необходима качественная прорисовка всех элементов.

Кто не знает о БМ - просьба не беспокоить.

Начните свое сообщение со слов:"Здравствуйте, Никита!", если вы полностью прочитали данное предложение.