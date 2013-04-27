Разработать дизайн сайтов 1. Продажа недвижимости от застройщиков 2. Медицинский центр 3. Напольные покрытия 4. Интернет магазины обуви 5. Недвижимость 6. Интернет магазин мебели Тех.задание будет ...
Дизайн сайта Lineage 2
Необходимо сделать Дизайн сайта в стиле Lineage.
Более подробно расскажу в личной переписке.
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