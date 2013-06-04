Требуется строгий современный, но несложный дизайн

Требуется строгий, современный но не сложный дизайн сайта, а точнее редизайн.

Срок к воскресенью вечеру, край к понедельнику утру по МКС.

Бюджет 100 wmz если в срок и по настоящему качественно то 150

Есть всё! Логотип, цвета, шрифты, расположение блоков, информация. Всё это подбито в ТЗ простое и подробное

ТЗ высылаю только на емайл.

На выходе надо получить современный сбалансированный качественный дизайн некоммерческой организации.

Предпочтение отдаётся тем кто прочитал проект до конца :)