Что нужно: под стиль дизайна сайта сделать квартиру, вид сверху. Мебель в квартире должна быть в виде иконок, желательно мебель классическая. При наведении на иконку, она подсвечивается и появляется большая фотка с описанием.

Картинка должна быть красивой и делать дизайн в целом крутым, а не наоборот.

Я прикрепляю макет дизайнера, который не справился с задачей, но идею уловил. На выходе хочу получить лучше чем это.

напишите в проекте пожалуйста цену и сроки.

Проект уже горит, так как было потеряно много времени.

Бюджет 150$