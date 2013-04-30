Требуется создание дизайна блога для WP. Данный блог будет привязан к сайту, поэтому дизайн блога должен соответствовать стилистике сайта.
Требуется дизайн сайта
Требуется дизайн сайта.
Структура сайта блоговая.
Дизайн в минималистичном стиле
Выбранный исполнитель
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