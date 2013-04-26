Дизайны для Bootstrap (дизайнерам с соотв. опытом)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки167 просмотров

Дня нескольки своих проектов нужен такой вот человек. Проекты от 8 до 10 страниц отрисовки.

От Вас требуется:

1) Портфолио Ваших работ с Bootstrap

2) Ваш рейт (почасовый или попроектный)

Убедительная просьба не спамить в личку!

Bootstrap
12 лет назад
boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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