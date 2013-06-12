Отрисовать названия меню

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок142 просмотра

На сайте ресторана есть раздел детского меню. http://port-petrovskmsk.ru/menu/detskoe_menu.html

Нужно сделать в детской стилистике названия меню с небольшими рисунками с правой стороны

Количество пунктов в меню 5 шт

Горячие закуски

Горячее

Гарнир на выбор

Десерты

Напитки

Жду предложения о сроках и стоимости

Оплата webmoney

12 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Elena198
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена на отлично.
Все супер!

Заявки фрилансеров

Elena198
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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