Дизайн портала о керамической плитке

Нужен дизайн (psd) для портала о керамической плитке, керамограниту. Главная или главная + внутренняя страница. Желательна верстка.

Рассматриваю варианты приобретения уже готовых уникальных дизайнов.

На сайте планируется размещение следующих типов информации:

Видео, Фотогаллерея, Новости, Статьи, Обзоры материалов, Опросы, Вопросы-ответы, Обратная связь, Поиск

От вас:

- Разработка

1. Сроки выполнения

2. Стоимость дизайна Главная / Главная + Внутренняя страница

3. Наличие верстки. Её стоимость

4. Ссылка на портфолио. Исходя из этого будут выбраны работы, на которые нужно ориентироваться.

- Готовый дизайн

1. Ссылка на превью

2. Стоимость

3. Наличие верстки