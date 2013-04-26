Дизайн портала о керамической плитке

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок185 просмотров

Нужен дизайн (psd) для портала о керамической плитке, керамограниту. Главная или главная + внутренняя страница. Желательна верстка.

Рассматриваю варианты приобретения уже готовых уникальных дизайнов.

На сайте планируется размещение следующих типов информации:

Видео, Фотогаллерея, Новости, Статьи, Обзоры материалов, Опросы, Вопросы-ответы, Обратная связь, Поиск

От вас:

- Разработка

1. Сроки выполнения

2. Стоимость дизайна Главная / Главная + Внутренняя страница

3. Наличие верстки. Её стоимость

4. Ссылка на портфолио. Исходя из этого будут выбраны работы, на которые нужно ориентироваться.

- Готовый дизайн

1. Ссылка на превью

2. Стоимость

3. Наличие верстки

12 лет назад
small_dale
Валерий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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