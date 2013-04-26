Дня нескольки своих проектов нужен такой вот человек. Проекты от 8 до 10 страниц отрисовки. От Вас требуется: 1) Портфолио Ваших работ с Bootstrap 2) Ваш рейт (почасовый или попроектный) Убедительная ...
Задача для дизайнера
Необходимо нарисовать для группы вконтакт:
1. шаблон карточки товара
2. шаблон акции
3. аватарку группы
пишите ваши предложения по срокам и ценам!
буду рад сотрудничать с профессионалами
С уважением. Александр.
Заявки фрилансеров
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