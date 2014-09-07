Требуется дизайнер с потрясающим вкусом и отменным портфолио ЗАДАЧА: разработать фирменный стиль всех текстовых вставок, которые будут появляться в видео https://yadi.sk/i/g17Z51zesjiPqQ Для этого мне нужен человек с отменным вкусом, который ...