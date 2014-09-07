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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Цель: Клиенты в магазин мужской одежды в Москве Видео: https://youtu.be/jPrOQeOCU3M Лендинг: http://sale.i-egoist.ru Необходимо: * Расписать портреты ца * Построить 2-3 гипотезы * ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется ответственный профессионал, который соберет команду и организует монтаж 12 видео Задача - смонтировать 12 видео Есть исходники съемки с 2х камер(6-7 часов)Это 12 обучающих видео1 видео = 1 темаДлина 1 готового ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется опытный и ответственный монтажер Умение работы вAdobe Premiere Pro, Adobe After Effects Задача – Создать видео по озвучке. Пример готового видео: https://www.youtube.com/watch?v=eR1wVPegfAk Аудио озвучка высылается исполнителю ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сделать озвучку для ролика по сценарию:https://www.evernote.com/l/AmrKOvLG9uZM1bFghiGgBuxm_JivizUir4A/ Пример готового видео с озвучкой:https://www.youtube.com/watch?v=eR1wVPegfAk Ход работы:Делаете 3 разных варианта озвучки. Короткий отрезок (15-20 сек). Выбираем один вариант из трех, и в этом стиле делается ...Озвучивание27 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайнер с потрясающим вкусом и отменным портфолио ЗАДАЧА: разработать фирменный стиль всех текстовых вставок, которые будут появляться в видео https://yadi.sk/i/g17Z51zesjiPqQ Для этого мне нужен человек с отменным вкусом, который ...Фирменный стиль10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется опытный видеомонтажер для оперативного и качественного монтажа Есть исходники видеоматериала - https://yadi.sk/d/jUOWDWPv2zz02A Необходимо смонтировать видео про ДЕТОКС Есть транскрибация текста с указанием времени(моменты, которые должны попасть в итоговое видео, ...Видеомонтаж26 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется опытный видеомонтажер для оперативного и качественного монтажа 3 видео! Есть исходники видеоматериала - https://yadi.sk/d/jUOWDWPv2zz02A Есть транскрибация текста с указанием времени(моменты, которые должны попасть в итоговое видео, выделены жирным): 1 ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим скрипт, который сможет собрать информацию по опубликованным видео с конкретного YouTube-канала и сохранить все это в файле xls или в google docs(на ваше усмотрение) Какие данные нужно выгрузить: -Дата публикации видео ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется опытный специалист для ручного посева видео на тематических ресурсах Пример. Выходит видео "как приготовить борщ" – это пошаговая видеоинструкция по тому, как дома приготовить вкусный борщ с секретами от шеф-повара ресторана ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть канал на YouTube. Необходимо продвижение канала на постоянной основе. Увеличение просмотров видео от целевой аудитории и целевых подписчиков легальными методами(никаких офферов и накруток) Пишите ваши конкретные и подробные ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, дорогие коллеги! Есть исходники видеоматериала. Суть – девушки отвечают на каверзные вопросы мужчин. Снималось в студии. С 2х камер снимали девушек(фронтальная и боковая), с 1 камеры снимали бекстейдж(как мужчины задают вопросы и ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо нарисовать обложку книги обложка простая(пример - в приложении) я даю фоновую картинку на ней необходимо разместить: - название книги(крупно) - подзаголовок(мельче) - имя автора должно ...Презентации5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать простой и понятный лендинг по продаже рубашек главная страница + страница товара вот ТЗ https://www.evernote.com/l/AZyjJ2XyMmVFW6PDsn8GlIMjWEkx4C0NB6c сайты, которые нравятся http://profy-motors.ru/ - шрифт, иконки http://xn-----7kcedndebcwxkpnmu4bekvd1rh7e.xn--p1ai/category/babochki/ ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создать сайт для автосервиса -продумать структуру -написать текста и подобрать фотографии на каждую страницу -сайт должен быть на каком-нибудь простом и понятном движке на сайт будет пускаться контекстная ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать софт, который будет рассылать всем моим контактам сообщение в приложении telegram вот апи https://core.telegram.org/ напишите стоимость и срокВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
необходимо сделать аналог сервиса callbackhunter.com Человек оставляет заявку на сайте в форме заявке и скрипт тут же звонит менеджеру на заданный телефон и клиенту на тот номер, который он указал ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
необходимо написать скрипт, который выполняется каждую минуту(поставить на крон на моем сервере) скрипт проверяет, есть ли входящие или пропущенные звонки в админке сервиса onlinepbx.ru(https://api.onlinepbx.ru/) если нет - то ничего не делает если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт с новым дизайном i-egoist.ru сделан на adobe muse необходимо этот дизайн натянуть на старый сайт old.i-egoist.ru он сделан на друпале напишите пожалуйста цены и ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть готовый скрипт PHP, который отправляет данные из формы заявки на сайте в сервис amocrm.ru необходимо привязать этот скрипт к формам на новом сайте сам скрипт - тут https://www.evernote.com/l/AZwlbQ50T2xEa47m9x1n4aDV7awKe_5KOpA ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад