battle-b

Александр battle-b

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
[email protected]
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создать автоворонку под ключ

    Мы записали обучающий курс для молодых мам  Расписана структура и презентация для продающего вебинара  Нам нужно создать цепочку касаний с человеком, который кликнул на нашу рекламу в инстаграме  ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж 12 видео

    Требуется ответственный профессионал, который соберет команду и организует монтаж 12 видео Задача - смонтировать 12 видео Есть исходники съемки с 2х камер(6-7 часов)Это 12 обучающих видео1 видео = 1 темаДлина 1 готового ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Монтаж видео по готовой озвучке

    Требуется опытный и ответственный монтажер Умение работы вAdobe Premiere Pro, Adobe After Effects   Задача – Создать видео по озвучке. Пример готового видео: https://www.youtube.com/watch?v=eR1wVPegfAk Аудио озвучка высылается исполнителю   ...

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать озвучку аудио

    Сделать озвучку для ролика по сценарию:https://www.evernote.com/l/AmrKOvLG9uZM1bFghiGgBuxm_JivizUir4A/ Пример готового видео с озвучкой:https://www.youtube.com/watch?v=eR1wVPegfAk Ход работы:Делаете 3 разных варианта озвучки. Короткий отрезок (15-20 сек). Выбираем один вариант из трех, и в этом стиле делается ...

    Озвучивание27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать Фирменный Стиль Для Видео

    Требуется дизайнер с потрясающим вкусом и отменным портфолио ЗАДАЧА: разработать фирменный стиль всех текстовых вставок, которые будут появляться в видео https://yadi.sk/i/g17Z51zesjiPqQ Для этого мне нужен человек с отменным вкусом, который ...

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Простой монтаж 1 видео

    Требуется опытный видеомонтажер для оперативного и качественного монтажа Есть исходники видеоматериала - https://yadi.sk/d/jUOWDWPv2zz02A Необходимо смонтировать видео про ДЕТОКС Есть транскрибация текста с указанием времени(моменты, которые должны попасть в итоговое видео, ...

    Видеомонтаж26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Простой монтаж 3 видео

    Требуется опытный видеомонтажер для оперативного и качественного монтажа 3 видео! Есть исходники видеоматериала - https://yadi.sk/d/jUOWDWPv2zz02A Есть транскрибация текста с указанием времени(моменты, которые должны попасть в итоговое видео, выделены жирным): 1 ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Получить данные через YouTube Api

    Необходим скрипт, который сможет собрать информацию по опубликованным видео с конкретного YouTube-канала и сохранить все это в файле xls или в google docs(на ваше усмотрение) Какие данные нужно выгрузить: -Дата публикации видео ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Посев видео в социальных сетях

    Требуется опытный специалист для ручного посева видео на тематических ресурсах  Пример. Выходит видео "как приготовить борщ" – это пошаговая видеоинструкция по тому, как дома приготовить вкусный борщ с секретами от шеф-повара ресторана  ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение канала на YouTube

    Есть канал на YouTube. Необходимо продвижение канала на постоянной основе.  Увеличение просмотров видео от целевой аудитории и целевых подписчиков легальными методами(никаких офферов и накруток)  Пишите ваши конкретные и подробные ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Монтаж видео

    Добрый день, дорогие коллеги! Есть исходники видеоматериала. Суть – девушки отвечают на каверзные вопросы мужчин.  Снималось в студии. С 2х камер снимали девушек(фронтальная и боковая), с 1 камеры снимали бекстейдж(как мужчины задают вопросы и ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать обложку книги

    Необходимо нарисовать обложку книги обложка простая(пример - в приложении) я даю фоновую картинку на ней необходимо разместить: - название книги(крупно) - подзаголовок(мельче) - имя автора должно ...

    WordPress
    Презентации5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    Требуется нарисовать простой и понятный лендинг по продаже рубашек главная страница + страница товара вот ТЗ https://www.evernote.com/l/AZyjJ2XyMmVFW6PDsn8GlIMjWEkx4C0NB6c сайты, которые нравятся http://profy-motors.ru/ - шрифт, иконки http://xn-----7kcedndebcwxkpnmu4bekvd1rh7e.xn--p1ai/category/babochki/ ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт

    Требуется создать сайт для автосервиса -продумать структуру -написать текста и подобрать фотографии на каждую страницу -сайт должен быть на каком-нибудь простом и понятном движке на сайт будет пускаться контекстная ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рассыльщик в telegram

    Требуется написать софт, который будет рассылать всем моим контактам сообщение в приложении telegram вот апи https://core.telegram.org/ напишите стоимость и срок

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать звонилку

    необходимо сделать аналог сервиса callbackhunter.com Человек оставляет заявку на сайте в форме заявке и скрипт тут же звонит менеджеру на заданный телефон и клиенту на тот номер, который он указал ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать скрипт

    необходимо написать скрипт, который выполняется каждую минуту(поставить на крон на моем сервере) скрипт проверяет, есть ли входящие или пропущенные звонки в админке сервиса onlinepbx.ru(https://api.onlinepbx.ru/) если нет - то ничего не делает если ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать дизайн

    Есть сайт с новым дизайном i-egoist.ru сделан на adobe muse необходимо этот дизайн натянуть на старый сайт old.i-egoist.ru он сделан на друпале напишите пожалуйста цены и ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дописать код PHP

    Есть готовый скрипт PHP, который отправляет данные из формы заявки на сайте в сервис amocrm.ru необходимо привязать этот скрипт к формам на новом сайте сам скрипт - тут https://www.evernote.com/l/AZwlbQ50T2xEa47m9x1n4aDV7awKe_5KOpA ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Монтаж видео
Отличный заказчик! Оплата в срок. Всем рекомендую.
Сергей, спасибо! все сделано отлично и вовремя) очень понравился подход и пунктуальность!
Ответный отзыв
andronick83
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Скрипт для импорта данных из писем в CRM через API
Интересный проект. Оплата своевременно.
Андрей все сделал отлично! справился с задачей на 5+
Ответный отзыв
andronick83
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
СМС о заявках
Интересные задачи. Своевременная оплата.
Сделано на 5+
Ответный отзыв
Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Настроить скрипт отправки смс
сотрудничество прошло успешно С оплатой все ok
Все отлично сделал! спасибо )
Ответный отзыв
loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Поправить сайт
Понятное тз, оплата вовремя.
Все прекрасно! рекомендую!
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