Дизайн сайта тренингового центра

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок202 просмотра

Необходимо сделать новый дизайн сайта тренингового центра «АККОРД».

Всю информацию о работе сайта можно найти тут http://www.accord-center.ru/

Требования к дизайну:

1. Дизайн должен быть тематическим: соответствовать тематике йоги, самопознания, самосовершенствования и психологической разгрузки.

2. Дизайн должен быть выполнен в позитивном ключе: светлые и постельные тона.

3. Дизайн должен быть классическим, т.е. должен содержать шапку, левое меню (будет только на внутренних страницах), контент и футтер.

4. Наполнение внутренних страниц будет текст + картинки, фотогалереи, видео и т.п.

5. Слои в дизайн-макете должны иметь названия и быть сгруппированы по блокам.

6. Учесть, что дизайн будет натягиваться на Joomla 3.

Срок изготовления примерно 1 неделя.

Остальное вопросы в личку.

Жду реальных предложений.

Joomla
12 лет назад
gipich_i
Игорь 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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