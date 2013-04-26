Добрый день. Нужен дизайн сайта туристической компании. Правильное цветовое решение, удобство доступность (все нужное на видном месте...), возможны легкие ненавязчивые эффекты, ТЗ нет, предлагайте идеи, будем реализовывать. В общем, сайт должен быть креативным, современным, просто ...
Дизайн сайта тренингового центра
Необходимо сделать новый дизайн сайта тренингового центра «АККОРД».
Всю информацию о работе сайта можно найти тут http://www.accord-center.ru/
Требования к дизайну:
1. Дизайн должен быть тематическим: соответствовать тематике йоги, самопознания, самосовершенствования и психологической разгрузки.
2. Дизайн должен быть выполнен в позитивном ключе: светлые и постельные тона.
3. Дизайн должен быть классическим, т.е. должен содержать шапку, левое меню (будет только на внутренних страницах), контент и футтер.
4. Наполнение внутренних страниц будет текст + картинки, фотогалереи, видео и т.п.
5. Слои в дизайн-макете должны иметь названия и быть сгруппированы по блокам.
6. Учесть, что дизайн будет натягиваться на Joomla 3.
Срок изготовления примерно 1 неделя.
Остальное вопросы в личку.
Жду реальных предложений.
Заявки фрилансеров
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