Добрый день. Нужен дизайн сайта туристической компании. Правильное цветовое решение, удобство доступность (все нужное на видном месте...), возможны легкие ненавязчивые эффекты, ТЗ нет, предлагайте идеи, будем реализовывать. В общем, сайт должен быть креативным, современным, просто ...
Разработка сайта-визитки для модельного агенства
Здравствуйте, необходимо разработать дизайн сайта визитки модельного агенства, должно быть выполнено креативно в стиле минимал. Сроки в пределах пяти дней. Подробное техническое задание и некоторые исходники отправлю по почте исполнителю. Прошу прислать примеры Ваших работ. Спасибо.
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