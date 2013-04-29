Разработка сайта-визитки для модельного агенства

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок231 просмотр

Здравствуйте, необходимо разработать дизайн сайта визитки модельного агенства, должно быть выполнено креативно в стиле минимал. Сроки в пределах пяти дней. Подробное техническое задание и некоторые исходники отправлю по почте исполнителю. Прошу прислать примеры Ваших работ. Спасибо.

12 лет назад
theartofnoise
Катерина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

KirillovDesign
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Игорь очень грамотно и ответственно подошёл к заданию, сделал всё быстро, как и обещал. а главное КАЧЕСТВЕННО! Всем советую!
Очень хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

KirillovDesign
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для туристической компании

    $500

    Добрый день. Нужен дизайн сайта туристической компании. Правильное цветовое решение, удобство доступность (все нужное на видном месте...), возможны легкие ненавязчивые эффекты, ТЗ нет, предлагайте идеи, будем реализовывать. В общем, сайт должен быть креативным, современным, просто ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать фон для меню

    $30

    На сайте www.dumka.ru есть блоки слева выглядят они так http://www.dumka.ru/images/leftmenu_bs.gif http://www.dumka.ru/images/leftmenu_price.gif и т.д. уныло согласитесь. Хотим получить оригинальный, стильный фон для таких блоков, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редизайн главной

    Требуется редизайн главной страницы сайта,все элементы расписаны в тз.Нужна инициатива исполнителя,не только то что указано в тз. Если вы занимаетесь дизайном интерфейсов,приветствуется,возможно тоже понадобится.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта тренингового центра

    $250

    Необходимо сделать новый дизайн сайта тренингового центра «АККОРД». Всю информацию о работе сайта можно найти тут http://www.accord-center.ru/ Требования к дизайну: 1. Дизайн должен быть тематическим: соответствовать тематике йоги, самопознания, ...

    Joomla
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для веб-студии

    $250

    Стиль минимализм Главная: Логотип, контакты (телефон и e-mail), Выгодные предложения (Картиники), статьи из блога(дата и заголовок) , работы - портфолио(?), клиенты (таблица логотипов), меню(О нас, Портфолио, Клиенты, Услуги, Контакты, Блог), иконки соц(vk, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тема для WP

    Требуется создание дизайна блога для WP. Данный блог будет привязан к сайту, поэтому дизайн блога должен соответствовать стилистике сайта.

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется веб-дизайнер

    Требуется дизайнер в офис, г.Николаев, на постоянную работу на зп ($500 - испытательный срок, после - от $700. Рост зарплаты неограничен – работаете быстрее и лучше – получаете больше.) Но можно работать и ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад