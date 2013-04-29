Разработать дизайн сайтов 1. Продажа недвижимости от застройщиков 2. Медицинский центр 3. Напольные покрытия 4. Интернет магазины обуви 5. Недвижимость 6. Интернет магазин мебели Тех.задание будет ...
Нужно изменить цветовой дизайн сайта
Нужно изменить цвет сайта с фиолетового на бирюзовый. Сайт должен быть полностью в бирюзовых тонах, от фиолетового ничего не должно остаться))))))) http://cleaning4you.ru/
Нужно нарисовать и залить на сайт
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