Нужно изменить цветовой дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок138 просмотров

Нужно изменить цвет сайта с фиолетового на бирюзовый. Сайт должен быть полностью в бирюзовых тонах, от фиолетового ничего не должно остаться))))))) http://cleaning4you.ru/

Нужно нарисовать и залить на сайт

12 лет назад
elenaVo
Елена 
43 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Очень хороший мастер! Работает очень ответственно и быстро! Остались очень довольны результатом! С удовольствием будем сотрудничать еще! Рекомендуем!
Замечательный заказчик, знает чего хочет и умеет объяснить понятным языком. Оплата своевременная и щедрая. Очень доволен сотрудничеством, буду рад дальнейшей совместной работе. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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