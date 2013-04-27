Ищу дизайнера для ряда проектов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок331 просмотр

Требуется дизайнер для нескольких проектов.

1. Разработка логотипа

2.Дизайн сайта по готовым прототипам

3. Создание принтов и инфографики

12 лет назад
mercuccio
Тимур 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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