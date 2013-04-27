Сгруппировать слои в шаблоне

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок175 просмотров

Нужно просто сгруппировать и назвать слои в шаблоне

шаблон уже готов

skype (только голос): raskruti123

12 лет назад
Kuro
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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