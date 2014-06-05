Конкурс на главную страницу сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок2953 просмотра
#1$350
#2$100
#3$50

Необходимо нарисовать главную страничку сайта. Бриф на разработку в прикрепленном файле.

Победителю будет предложено нарисовать остальные страницы сайта за отдельную плату.

Если будут вопросы, пишите в ПМ с удовольствием отвечу.

12 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Победители конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
6 часов назад
12 лет назад
#1
paraDizz
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#2
Положительный отзыв. Все супер. Отличная работа. Рекомендую к сотрудничеству. Качество работы на отлично, соблюдение сроков на отлично, коммуникация тоже отлично.
Хороший заказчик, интересный конкурс. Рекомендую.
Screamer84
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#3
Положительный отзыв. Все супер. Отличная работа. Рекомендую к сотрудничеству. Качество работы на отлично, соблюдение сроков на отлично, коммуникация тоже отлично.
Приятно было сотрудничать. Четкая постановка задачи и видение конечного результата заказчиком, сильно облегчили задачу при разработке дизайна сайта.

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
6 часов назад
12 лет назад
#1
paraDizz
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#2
Screamer84
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#3

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