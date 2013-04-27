Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок188 просмотров

Добрый день!

Нужен дизайн сайта в PSD, для компании предоставляющей хостинг.

Дизайн нужен такого уровня http://www.aska.com.ua/, разделы будут как здесь http://hostwix.com/home/

цвета холодные

12 лет назад
mak_ilyi
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайтов строительство/мед.центр/кредитование

    $1000

    Разработать дизайн сайтов 1. Продажа недвижимости от застройщиков 2. Медицинский центр 3. Напольные покрытия 4. Интернет магазины обуви 5. Недвижимость 6. Интернет магазин мебели Тех.задание будет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Сайт о спутниковом интернете. http://sat-internet.ru Нужно разработать дизайн в более свежем исполнении... предпочтение светлым, ярким, теплым цветам... вообщем любые интересные цветовые гаммы, кроме серого в каком он сейчас и сделан... Призовой фонд 100$

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно изменить цветовой дизайн сайта

    Нужно изменить цвет сайта с фиолетового на бирюзовый. Сайт должен быть полностью в бирюзовых тонах, от фиолетового ничего не должно остаться))))))) http://cleaning4you.ru/ Нужно нарисовать и залить на сайт

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание лендингов

    $100

    Сделать 2 лэндинга для бесплатного продукта и платного Пример работы должен быть примерно таким:http://bizmotiv.ru/trening/money_magnit/ http://www.vdovgan.ru/

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Техдизайн

    $150

    Что нужно: под стиль дизайна сайта сделать квартиру, вид сверху. Мебель в квартире должна быть в виде иконок, желательно мебель классическая. При наведении на иконку, она подсвечивается и появляется большая фотка с описанием. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад