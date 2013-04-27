Разработать дизайн сайтов 1. Продажа недвижимости от застройщиков 2. Медицинский центр 3. Напольные покрытия 4. Интернет магазины обуви 5. Недвижимость 6. Интернет магазин мебели Тех.задание будет ...
Дизайн калькулятора доп. услуг на сайт
Необходимо оформить калькулятор дополнительных услуг на нашем сайте.
Основные задачи:
1. Конечному пользователю все должно быть интуитивно понятно.
2. Цвета - приближенные к теме.
ссылка на существующий вариант:
http://www.szdk.ru/бани-из-бруса/баня-из-бруса-3х4.html
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