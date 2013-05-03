Доработка шапки интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок177 просмотров

Нужно перерисовать верхнюю часть, шапку сайта интернет-магазина kupiudobno.by ,должны остаться номера, время работы, карзина, выбор валюты, сам лого переделать более приятным для восприятия шрифтом, вот ссылка на изначальный вариант http://shopcms.pp.ua/shabloni/20-shablon-digital-store-dlya-shopcms.html хотя на его можно тоже не смотреть, главное что бы в итоге вышло красиво и Функцианально!!!!

12 лет назад
seoshark
Олег 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

llllllllllllll
Варвара 
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Быстро, качественно, с первого раза нужный результат. Молодец
Мне понравилось наше сотрудничество и проект. Спасибо . Надеюсь еще поработаем.

Заявки фрилансеров

llllllllllllll
Варвара 
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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