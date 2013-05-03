Сайт о спутниковом интернете. http://sat-internet.ru Нужно разработать дизайн в более свежем исполнении... предпочтение светлым, ярким, теплым цветам... вообщем любые интересные цветовые гаммы, кроме серого в каком он сейчас и сделан... Призовой фонд 100$
Доработка шапки интернет магазина
Нужно перерисовать верхнюю часть, шапку сайта интернет-магазина kupiudobno.by ,должны остаться номера, время работы, карзина, выбор валюты, сам лого переделать более приятным для восприятия шрифтом, вот ссылка на изначальный вариант http://shopcms.pp.ua/shabloni/20-shablon-digital-store-dlya-shopcms.html хотя на его можно тоже не смотреть, главное что бы в итоге вышло красиво и Функцианально!!!!
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