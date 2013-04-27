Внести правки в дизайн сайта (PSD)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка243 просмотра

Внести правки в дизайн + верстку поправить(проверить на ошибки)

800р бюджет

12 лет назад
shiferskoi
Андрей 
62 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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