Необходим редизайн блога на Wordpress. Адрес блога - www.maslopodval.ru. Шаблон хочу оставить но нужна дизайнерская доработать в части шрифтов, убрать угловатости, выровнять размеры, добавить виджеты и т.д. В общем надо сделать так, чтобы сайт был ...
Нарисовать простой дизайн сайта
Здравствуйте! Я являюсь Интернет-маркетологом. Оказываю услуги: SEO\SMM\Контекст. Мне нужен сайт, на котором будут мои услуги. Конкретный сайт-конкурент уже есть. Хочу, чтобы было что-то типа такого же:
Задача:
Создать дизайн под мои нужды
Всего нарисовать страниц: 7
1-я страница:Главная. На ней будет распологаться информация о услугах и ссылки на услуги. раскрутка-в-контакте.рф/ вот пример конкурента.
2-я страница: Продвижение в VK. Посвещена она будет моим услугам в ВК. раскрутка-в-фейсбуке.рф/ вот пример. Только тут про Фейсбук.
На внутренних страницах должны быть блоки:
Блок шагов:
1 заявка
2 обработка
3 результат.
Можете взять его раскрутка-в-фейсбуке.рф/ отсюда. Там зеленым оформление. Главное изменить его на свое. Добавить уникальности и фирменного стиля. Сделать такое ко всем соц. сетям.
Чтобы данная форма имела уникальный вид.
Дальше идет само предложение:
3 блока. 1-й там будет самый дешевый вариант. Второй блок будет дороже и третий блок самый дорогой.
Естественно кнопки Заказать. Их нужно сделать своими в стиль современному стилю и дизайну общего сайта
Дальше будет идти мой текст.
3-я страница: Продвижение в Facebook
4-я страница: Продвижение в Twitter
5-я страница: Продвижение в Odnoklassniki
6-я страница: Продвижение в Поисковых системах
7-я страница: Контекстная реклама
В принципе все остальные страницы будут идти по типу того тз, которое выше для продвижения VK.
В футер будут входить: контакты\и способ получения денег
Оплата и Срок:
Предлагайте свои расценки и время на изготовления дизайна.
Цена варируется от 1000 рублей до 2500 рублей за весь проект. Сроки 2-7 дней.
Skype - just_alex_by_me
Пишите желательно в проект!
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