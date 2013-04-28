Нарисовать простой дизайн сайта

Здравствуйте! Я являюсь Интернет-маркетологом. Оказываю услуги: SEO\SMM\Контекст. Мне нужен сайт, на котором будут мои услуги. Конкретный сайт-конкурент уже есть. Хочу, чтобы было что-то типа такого же:

раскрутка-в-одноклассниках.рф

Задача:

Создать дизайн под мои нужды

Всего нарисовать страниц: 7

1-я страница:Главная. На ней будет распологаться информация о услугах и ссылки на услуги. раскрутка-в-контакте.рф/ вот пример конкурента.

2-я страница: Продвижение в VK. Посвещена она будет моим услугам в ВК. раскрутка-в-фейсбуке.рф/ вот пример. Только тут про Фейсбук.

На внутренних страницах должны быть блоки:

Блок шагов:

1 заявка

2 обработка

3 результат.

Можете взять его раскрутка-в-фейсбуке.рф/ отсюда. Там зеленым оформление. Главное изменить его на свое. Добавить уникальности и фирменного стиля. Сделать такое ко всем соц. сетям.

Чтобы данная форма имела уникальный вид.

Дальше идет само предложение:

3 блока. 1-й там будет самый дешевый вариант. Второй блок будет дороже и третий блок самый дорогой.

Естественно кнопки Заказать. Их нужно сделать своими в стиль современному стилю и дизайну общего сайта

Дальше будет идти мой текст.

3-я страница: Продвижение в Facebook

4-я страница: Продвижение в Twitter

5-я страница: Продвижение в Odnoklassniki

6-я страница: Продвижение в Поисковых системах

7-я страница: Контекстная реклама

В принципе все остальные страницы будут идти по типу того тз, которое выше для продвижения VK.

В футер будут входить: контакты\и способ получения денег

Оплата и Срок:

Предлагайте свои расценки и время на изготовления дизайна.

Цена варируется от 1000 рублей до 2500 рублей за весь проект. Сроки 2-7 дней.

Skype - just_alex_by_me

Пишите желательно в проект!