Дизайн интернет-магазина по продаже люстр и свет-в

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен37 заявок368 просмотров

Необходимо сделать простой и светлый дизайн интернет-магазина люстр и светильников.

Каталог товаров разбит по производителям и по категориям (например люстры, бра, торшеры).

Примерный список требуемых элементов:

- меню (Каталог, Контакты, Способы оплаты и т.д.)

- категории(слева сбоку вероятно)

- контакты (в первую очередь телефон) и кнопка "Заказать звонок" в верхнем правом углу

- значок и описание 100% гарантии возврата средств (как тут http://freon5.ru/)

- сразу же на главной должен быть список продуктов с пейджингом

- блок товара должен содержать название, изображение, производитель, цена (+ цена акции и таймер акции, если имеется акция), кнопку "Купить"

- после списка товара доп. текст

- справа в столбик отзывы о магазине (первое время блок будет скрыт)

- кусок информации о товаре должен содержать все тоже, что и карточка, но в дополнение таблица с характеристиками товара (порядка 15 строк)

Никакой корзины на сайте не будет.

Жду вопросов для уточнения требований. Предлагайте цены и сроки

12 лет назад
ivanov-petr-net
Петр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

art_design77
Артур 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$110
4 дня
Дизайн получился превосходный, все замечания были учтены! Работа проведена качественно и в срок. Так же помог понять, что же хочет заказчик, предложил интересные решения. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, было очень приятно работать с данным человеком, с предоплатой и оплатой не возникло никаких проблем ! большое спасибо за работу !

Заявки фрилансеров

art_design77
Артур 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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