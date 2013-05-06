Дизайн интернет-магазина по продаже люстр и свет-в

Необходимо сделать простой и светлый дизайн интернет-магазина люстр и светильников.

Каталог товаров разбит по производителям и по категориям (например люстры, бра, торшеры).

Примерный список требуемых элементов:

- меню (Каталог, Контакты, Способы оплаты и т.д.)

- категории(слева сбоку вероятно)

- контакты (в первую очередь телефон) и кнопка "Заказать звонок" в верхнем правом углу

- значок и описание 100% гарантии возврата средств (как тут http://freon5.ru/)

- сразу же на главной должен быть список продуктов с пейджингом

- блок товара должен содержать название, изображение, производитель, цена (+ цена акции и таймер акции, если имеется акция), кнопку "Купить"

- после списка товара доп. текст

- справа в столбик отзывы о магазине (первое время блок будет скрыт)

- кусок информации о товаре должен содержать все тоже, что и карточка, но в дополнение таблица с характеристиками товара (порядка 15 строк)

Никакой корзины на сайте не будет.

Жду вопросов для уточнения требований. Предлагайте цены и сроки