Артур Аветисов art_design77art_design77
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ваши окна206 просмотров
- Fishing trade253 просмотра
- Пекарня "Эко хлеб"341 просмотр
- Frend money236 просмотров
- Юридический сайт МЮ231 просмотр
- Autobody.su226 просмотров
- Интернет магазин "Mrfred"234 просмотра
- Лендинг фанера745 просмотров
- Kupi.fm224 просмотра
- Тур-агенство "Стрела"316 просмотров
- Лендинг пейдж " Работа"326 просмотров
- Тур-агенство "Уголки-мира"270 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
10 лет назад
Хороший специалист, результатом доволен. Будем сотрудничать и впредь.
$50
10 баллов
10 лет назад
С Артуром сотрудничаю уже во второй раз. Работа была сделана качественно и не дорого, все пожелания и замечания были учтены. Результатом доволен, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Артур!
$50
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Интересные решения, хороший стиль и техника. Все на уровне и в срок.
$120
10 баллов
10 лет назад
Отличный дизайнер. Профессионал своего дела. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за работу, хороший адекватный заказчик, рекомендую !!!
$110
10 баллов
11 лет назад
Дизайн получился превосходный, все замечания были учтены! Работа проведена качественно и в срок. Так же помог понять, что же хочет заказчик, предложил интересные решения. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, было очень приятно работать с данным человеком, с предоплатой и оплатой не возникло никаких проблем ! большое спасибо за работу !