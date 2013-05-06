art_design77

Артур Аветисов art_design77

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
miyac
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Разработать и нарисовать дизайн сайта.
Хороший специалист, результатом доволен. Будем сотрудничать и впредь.
Спасибо за работу !!
Ответный отзыв
ivanov-petr-net
Петр 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип и дизайн сайта.
С Артуром сотрудничаю уже во второй раз. Работа была сделана качественно и не дорого, все пожелания и замечания были учтены. Результатом доволен, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Артур!
Спасибо за работу !!
Ответный отзыв
tabris
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для АвтоКаталога
Отличный исполнитель. Интересные решения, хороший стиль и техника. Все на уровне и в срок.
Спасибо за работу !!
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Reshtakov
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Редизайн интернет-магазина
Отличный дизайнер. Профессионал своего дела. Всем рекомендую!
Спасибо за работу, хороший адекватный заказчик, рекомендую !!!
Ответный отзыв
ivanov-petr-net
Петр 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
$110
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интернет-магазина по продаже люстр и свет-в
Дизайн получился превосходный, все замечания были учтены! Работа проведена качественно и в срок. Так же помог понять, что же хочет заказчик, предложил интересные решения. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, было очень приятно работать с данным человеком, с предоплатой и оплатой не возникло никаких проблем ! большое спасибо за работу !
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